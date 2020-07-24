Иран опротестовал в ООН действия военных США в инциденте с лайнером

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Иран направил официальный протест в Совет Безопасности ООН в связи с инцидентом в воздушном пространстве Сирии, когда истребитель США сблизился с иранским пассажирским самолетом, пишут в пятницу иранские СМИ.

Иран назвал такие действия "грубым нарушением" международного права.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что протесты по поводу угрозы, под которую попал пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air, также были направлены в Международную организацию гражданской авиации и посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы Вашингтона в Иране.

"Если что-то случится с самолетом на пути обратно, Иран возложит ответственность на США", - заявил агентству IRNA пресс-секретарь иранского МИД Аббас Мусави.

Ранее Тегеран подчеркнул, что обязательно предпримет ответные меры в связи с инцидентом в воздушном пространстве Сирии. По словам Мусави, Центральное командование США (CENTCOM), признанное в Иране террористическим, нарушило международные правила авиаперелетов.

Накануне два американских истребителя приблизились к иранскому пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air в сирийском воздушном пространстве, в результате чего пилот гражданского лайнера был вынужден резко изменить высоту полета, чтобы избежать столкновения. В результате маневра пострадали несколько пассажиров, сообщила иранская телерадиовещательная компания IRIB.

Иранский самолет совершал рейс по маршруту Тегеран-Бейрут и в итоге благополучно приземлился в аэропорту назначения.

В CENTCOM впоследствии заявили, что истребитель F-15 ВВС США не нарушал международных правил при сопровождении в небе над Сирией иранского пассажирского лайнера.

"Осмотр (самолета - ИФ) проводился в целях обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф. После того, как пилот F-15 идентифицировал самолет как пассажирский, истребитель отошел от лайнера на безопасную дистанцию", - заявил представитель командования Билл Урбан, добавив, что перехват был осуществлен в соответствии с международными стандартами над сирийским районом, где размещены американские военные.