Иран пообещал ответить на перехват своего лайнера истребителями США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Тегеран обязательно предпримет ответные меры в связи с инцидентом в воздушном пространстве Сирии, когда истребитель США сблизился с иранским пассажирским самолетом, заявил в пятницу представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Исламская Республика Иран не оставит без ответа враждебные действия против иранского народа и отреагирует жестко и сообразно на неразумный поступок, когда придет нужное время", - приводит его слова агентство "Мехр".

По его словам, Центральное командование США (CENTCOM), признанное в Иране террористическим, нарушило международные правила авиаперелетов.

"Присутствие войск США в Сирии незаконно, как и миссия их истребителей. Еще важнее то, что никто не дозволял США инспектировать гражданские лайнеры при помощи истребителей. Это незаконно и опасно, и подвергает риску жизни гражданских лиц, особенно учитывая тот факт, что несмотря на заверения (американской стороны - ИФ), безопасной дистанции не соблюдалось", - отметил Мусави.

Он добавил, что Тегеран будет добиваться мер против США через Международную организацию гражданской авиации.

Накануне два американских истребителя приблизились к иранскому пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air над сирийским воздушным пространством, в результате чего пилот гражданского лайнера был вынужден резко изменить высоту полета, чтобы избежать столкновения. В результате маневра пострадали несколько пассажиров, сообщило иранское информационное агентство IRIB.

Иранский самолет совершал рейс по маршруту Тегеран - Бейрут и в итоге благополучно приземлился в аэропорту назначения.

В CENTCOM впоследствии заявили, что истребитель F-15 ВВС США не нарушал международных правил при сопровождении в небе над Сирией иранского пассажирского лайнера.

"Осмотр (самолета - ИФ) проводился в целях обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф. После того, как пилот F-15 идентифицировал самолет как пассажирский, истребитель отошел от лайнера на безопасную дистанцию", - заявил представитель командования Билл Урбан, добавив, что перехват был осуществлен в соответствии с международными стандартами над сирийским районом, где размещены американские военные.