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Первый случай подозрения на Covid-19 выявлен в Северной Корее

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Политбюро ЦК правящей Трудовой партии Кореи провело экстренное совещание, причина - признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией в стране, в городе Кэсон, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным противоэпидемической организации, у человека, у которого подозревают коронавирус, были неопределенные результаты исследования, он помещен в строгий карантин.

Выявляется также круг контактировавших с ним лиц, медицинскому обследованию подвергают всех, кто был в городе в последние пять дней.

Сообщается, что человек с подозрением на коронавирус пересек демаркационную линию в воскресенье, 19 июля.

На заседании присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

7 июля государственная северокорейская правительственная газета the Minju Joson сообщала, что Северная Корея усиливает контроль на границе, чтобы не допустить вспышки COVID-19 в стране.

Северная Корея "полностью закрыла свою границу, свое воздушное пространство и территориальное море и продолжает усиливать свою работу, чтобы полностью предотвратить поток нового коронавируса", говорилось в статье.

"Мы предпринимаем упреждающие контрмеры, чтобы усилить наблюдение на границах и вдоль береговой линии", - сообщается в статье.

Газета также отмечала, что КНДР применяет строгие правила по дезинфекции и сжиганию любых предметов, поступающих в страну по воде или воздуху.

Кроме того, граждан Северной Кореи призывают не терять бдительность, заявляя, что главный враг антивирусной кампании - это самодовольство и чрезмерная уверенность.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что КНДР удалось не допустить распространения COVID-19 благодаря дальновидному руководству Центрального комитета партии и высокой сознательности граждан.

Ким Чен Ын отмечал, что необходимо продолжать укреплять противоэпидемическую работу, чтобы "в полной мере обеспечить безопасность государства и благополучие народа".

КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения коронавируса.

КНДР

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