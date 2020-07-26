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Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июля

Добровольная вакцинация от COVID-19, встреча врио Дегтярева с участниками акции в поддержку Фургала, первый потенциальный случай коронавируса в КНДР

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. Он отметил, что "сегодня заканчиваются клинические испытания вакцины, разработанной Институтом Гамалеи, и центр "Вектор" получает разрешение на клинические испытания вакцины".

- Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев пообщался с участниками акции в поддержку экс-губернатора Фургала, По еего словам, в преддверии зимы и начала нового учебного года региону необходим руководитель. Самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора.

- Украинские военные начали подготовку к прекращению огня на линии разграничения в Донбассе. Отмечается, что, начиная с 00:01 27 июля, на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

- Американский танк подбил танк из своей части на учениях в Техасе. Инцидент произошел еще 20 июля во время отработки стрельбы по движущимся мишеням, пострадал один из членов экипажа подбитого танка.

- Первый случай подозрения на COVID-19 выявлен в Северной Корее. По данным УТАК, у человека, у которого подозревают коронавирус, были неопределенные результаты исследования, он помещен в строгий карантин. Сообщается, что человек с подозрением на коронавирус пересек демаркационную линию в воскресенье, 19 июля.

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