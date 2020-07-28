Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по делу об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 AG 25 июля 2019 года представила в Суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС.

"Компания утверждала, что данная директива является нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности", - полагает истец.

"20 мая 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу. Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией", - замечают в Nord Stream 2 AG.

В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд (the Court of Justice of the EU).

Директива 2019/692 распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран. Она вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальное законодательство до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.