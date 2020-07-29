Литва начала расследование против бизнесмена, задолжавшего Альфа-банку 519 млн руб.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Каунасская окружная прокуратура Литвы ведет расследование в отношении задержанного в Словении по просьбе России литовского предпринимателя Видмантаса Кучинскаса, крупнейшим кредитором которого является российский Альфа-банк, сообщает BNS.

"Могу подтвердить, что прокуратура Литвы проводит одно досудебное расследование, в котором фигурирует указанное лицо (Кучинскас - ИФ), и оно в этом досудебном расследовании является подозреваемым", - сказала BNS представитель прокуратуры Эляна Мартинонене, не сообщив подробности дела.

"Поскольку мы говорим о частных лицах и досудебном расследовании, которое сейчас еще проводится, более подробную информацию прокуратура сейчас предоставить не может", - сказала она.

Как сообщалось ранее, Кучинскас был задержан 15 июля при пересечении границы Словении и Хорватии. В России он подозревается в мошенничестве.

Альфа-банк оценивает задолженность предпринимателя более чем в 519 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Альфа-банк в 2018 году через суд добился взыскания с Кучинскаса почти 20 млн евро долга. С 2012 года Альфа-банк предоставил принадлежавшему Кучинскасу предприятию "Арви НПК" (небольшой завод по производству минеральных удобрений в Калининградской области) кредиты общим объемом 10,3 млн евро под гарантии бизнесмена. Поскольку "Арви НПК" запаздывал с погашением кредитов, российский банк потребовал вернуть средства, проценты и заплатить неустойку. "Арви НПК" этого не сделал, и банк стал требовать средства с Кучинскаса, а в отношении завода инициировал процедуру банкротства. В июне 2020 года банк сообщил, что стал владельцем "Арви НПК" в рамках урегулирования проблемы с его просроченной задолженностью. У банка нет планов по развитию этого актива, он собирается его продать.

Кучинскас ранее связывал предъявляемые ему в России обвинения с избранной Альфа-банком "тактикой запугивания".

Завод "Арви НПК" мощностью 240 тыс. тонн гранулированных комплексных удобрений был запущен в 2008 году. В 2015 году, до начала процесса банкротства, выручка предприятия составляла 2,6 млрд рублей, прибыль от продаж - 62 млн рублей, чистый убыток - 259 млн рублей.