В Словении по просьбе РФ задержан литовский бизнесмен Кучинскас

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Словении задержан подозреваемый в России в мошенничестве предприниматель - основатель литовской группы предприятий Arvi Видмантас Кучинскас, подтвердили BNS три не связанных между собой источника.

МИД Литвы в пятницу сообщил BNS, что в Словении задержан гражданин Литвы, однако не назвал его имя. "Исходя из защиты данных, мы можем только подтвердить, что в Словении в пятницу задержан гражданин Литвы. Более подробной информации предоставить мы не можем", - сказала представитель МИД Раса Якилайтене.

По неофициальным данным, предприниматель задержан по просьбе России.

На сайте МИД республики указано, что Кучинскас является почетным консулом России в Литве.

Ранее сообщалось, что российский Альфа-банк пытается отсудить у Кучинскаса долг примерно в 20 млн евро. Адвокат банка говорил, что предприниматель обвиняется в том, что сознательно предоставил банку недостоверную информацию о финансовой ситуации работавшего в Калининграде подконтрольного ему предприятия по производству удобрений "Арви НПК".

Кучинскас тогда назвал предъявляемые ему в России обвинения избранной Альфа-банком тактикой запугивания.