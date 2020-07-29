В Турции принят закон о регулировании соцсетей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Парламент Турции принял закон о регулировании работы соцсетей в стране, обязывает их владельцев блокировать запрещенную информацию и устанавливает штрафы за нарушения, сообщает Anadolu.

Закон поддержали и правящая Партия справедливости и развития, и оппозиционная Партия националистического движения.

Новый закон вводит определение понятия соцсети и организации, которая ею управляет, а также прописывает обязанности этой организации, в том числе по блокировке запрещенного контента, соблюдению свободы слова и о хранении данных о пользователях.

В частности, соцсеть, провайдер которой располагается за рубежом, и которой в Турции ежедневно пользуются более 1 млн человек, должна иметь как минимум одного своего представителя в Турции. Если это не юрлицо, а физическое лицо, то это должен быть гражданин Турции. На определение этого представителя компании дадут 30 дней. Если она не уведомит в этот срок Анкару о назначении такого представителя, ей грозит штраф. Если представитель не будет назначен за 60 дней, соцсеть могут заблокировать.