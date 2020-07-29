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Россия выдала Азербайджану участника НВФ по прозвищу "Мухтар"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана объявила об экстрадиции из РФ Мехди Шукюрова, обвиняемого в Азербайджане в участии в незаконных военных формированиях (НВФ) за рубежом.

"Мехди Шукюров по прозвищу "Мухтар" был задержан властями РФ после установления места нахождения, в рамках процедуры взаимной правовой помощи передан азербайджанской стороне 28 июля 2020 года", - отмечается в сообщении СГБ.

Согласно данным СГБ, Шукюрову предъявлены обвинения по следующим преступлениям: прохождение обучения в террористических целях за пределами Азербайджана и участие в вооруженных формированиях за пределами страны.

Помимо этого, установлено, что Шукюров проходил обучение за рубежом с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, использования методов совершения террористических актов для оказания влияния на принятие решений госорганов или международных организаций, по применению огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также других распространенных опасных методов и технических средств.

СГБ подчеркивает, что сейчас идет расследование после появления информации о привлечении зарубежными спецслужбами граждан Азербайджана для участия в военных учениях за пределами страны, отбора и внедрения религиозно-экстремистских идей с целью проведения военных операций в третьих странах.

Азербайджан Служба госбезопасности Мехди Шукюров

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