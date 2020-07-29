Белорусскому блогеру Тихановскому продлили арест до 29 сентября

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Задержанному в конце мая блогеру Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до конца сентября. Об этом сообщила в фейсбуке его жена, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

"Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой", - написала Тихановская.

Как сообщалось, 23 июля Тихановскому присудили очередные 15 суток административного ареста.

29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.

В СК Белоруссии утверждают, что во время данного мероприятия "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще нескольким лицам обвинение по части 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Белоруссии. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Белоруссии.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

В июле Тихановский уже получал 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции в Гродно 29 мая.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.