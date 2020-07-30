В Конгрессе США прошли слушания с участием глав Google, Facebook, Apple и Amazon

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Конгрессе США состоялись первые в истории слушания, на которых главы IT-гигантов Google, Facebook, Apple и Amazon одновременно давали показания в связи с претензиями в злоупотреблении властью в борьбе с конкурентами, сообщает ВВС News.

Отмечается, что законодатели задумались об усилении регулирования, начаты антимонопольные проверки, поскольку в Конгрессе звучат мнения, что IT-гиганты используют свою силу разрушительным образом, чтобы расширяться, и являются монополистами, поэтому с этим нужно что-то делать. При этом, по данным BBC News, республиканцев также волнует то, как эти компании управляют информацией.

В ходе слушаний, которые из-за пандемии проходили в режиме видеосвязи, Марк Цукерберг (Facebook), Сундар Пичаи (Google), Тим Кук (Apple) и Джефф Безос (Amazon) заверили, что не делали ничего противозаконного и подчеркнули, что их компании имеют американские корни и ценности.