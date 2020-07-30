Telegram подал жалобу на Apple из-за условий работы в AppStore

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram вслед за музыкальным сервисом Spotify подал в Еврокомиссию антимонопольную жалобу в связи с неконкурентными условиями работы в магазине приложений AppStore корпорации Apple, сообщает газета Financial Times со ссылкой на текст жалобы.

Telegram жалуется на 30%-ную комиссию с оборота всех приложений в AppStore с учетом продаж премиум-услуг пользователям в самих приложениях. Компания считает, что американская корпорация должна разрешить пользователям Apple скачивать приложения разработчиков в обход AppStore, говорится в документе.

"В Apple могут считать, что хитроумно загнали нас в ловушку, потому что мы уже приобрели критическую массу их смартфонов и создали для них критическую массу приложений. Но мы не должны позволять им и дальше злоупотреблять ситуацией на рынке", - писал неделей ранее основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

В середине июня Еврокомиссия сообщила о начале антимонопольных расследования в отношении американской Apple Inc, в рамках которых намерена оценить возможное нарушение компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и AppStore.

Расследование начато Еврокомиссией в ответ на жалобы, поступившие от шведского музыкального стримингового сервиса Spotify и японской Rakuten, которые жаловались на невыгодные условия работы с Apple, в частности на высокие налоги в AppStore для разработчиков.