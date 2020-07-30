Российский источник увидел плюсы в назначении Кравчука

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой киевской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу может придать новый импульс переговорному процессу, заявил "Интерфаксу" российский источник, знакомый с ходом переговоров.

"Опыт и компетенции Кравчука, умение разрешать самые сложные кризисы дипломатическим путем могут положительно повлиять на работу контактной группы. Его фигура может способствовать прогрессу в переговорном процессе", - сказал источник.

20 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Ранее главой украинской делегации в контактной группе был экс-президент Леонид Кучма.