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Украину в группе по Донбассу будет представлять экс-президент Кравчук

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) для того, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе.

"Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всем том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не настало", - сказал Кравчук в видеокомментарии, распространенном в четверг пресс-службой президента Украины.

"Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха", - пообещал он.

Кравчук отметил, что встреча лидеров государств Нормандского формата состоялась 9 декабря 2019 года в Париже благодаря настойчивости, системности и политической воле президента Украины Владимира Зеленского.

"Работа, которая ведется сегодня по подготовке берлинской встречи "четверки", - это также его (Зеленского - ИФ) постоянная инициатива. То есть он реанимировал, вернул к жизни "четверку", которая уже совсем пришла в упадок", - отметил он. Кравчук подчеркнул, что ради урегулирования ситуации в Донбассе Зеленский не боится принимать непопулярные решения.

"И по последнему вопросу он (Зеленский - ИФ) говорит, да, важно, что приняли документ о "тишине", но пусть его подпишут главы "четверки". Нам нужно сплотиться всем: Украине, тем странам Европы, которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю", - считает Кравчук.

Ранее главой украинской делегации в контактной группе был экс-президент Леонид Кучма. Во вторник, 28 июля, стало известно, что Кучма вышел из состава ТКГ.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года. С 1991 по 1994 гг. - первый президент Украины. 1994-1998 годы - депутат парламента Украины.

Леонид Кравчук Украина Донбасс ТКГ Леонид Кучма

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