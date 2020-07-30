Госдеп попросил удвоить бюджет на борьбу с иностранной пропагандой

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдеп США попросил увеличить вдвое финансирование Центра глобального взаимодействия (подразделение Госдепартамента США) на 2021 год для противодействия пропаганде со стороны России, заявил в четверг глава госдепа США Майк Помпео.

"Госдепартамент запрашивает на 2021 финансовый год (выделить - ИФ) Центру глобального взаимодействия $138 млн, что более, чем в два раза выше нынешнего уровня", - заявил Помпео в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам сената США.

"Мы не будем терпеть эту информационную и другую пропаганду со стороны Кремля и многих других наших противников", - подчеркнул госсекретарь.

В ходе выступления он назвал Россию "дестабилизирующей авторитарной силой на Украине, в Сирии, в Ливии и внутри западных демократических государств".

Помпео подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа является "самой жесткой" по отношению к России.

Центр глобального взаимодействия – подразделение Госдепа США, его целью является борьба с пропагандой и дезинформацией со стороны иностранных государств.