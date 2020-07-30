Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

Госдеп попросил удвоить бюджет на борьбу с иностранной пропагандой

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госдеп США попросил увеличить вдвое финансирование Центра глобального взаимодействия (подразделение Госдепартамента США) на 2021 год для противодействия пропаганде со стороны России, заявил в четверг глава госдепа США Майк Помпео.

"Госдепартамент запрашивает на 2021 финансовый год (выделить - ИФ) Центру глобального взаимодействия $138 млн, что более, чем в два раза выше нынешнего уровня", - заявил Помпео в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам сената США.

"Мы не будем терпеть эту информационную и другую пропаганду со стороны Кремля и многих других наших противников", - подчеркнул госсекретарь.

В ходе выступления он назвал Россию "дестабилизирующей авторитарной силой на Украине, в Сирии, в Ливии и внутри западных демократических государств".

Помпео подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа является "самой жесткой" по отношению к России.

Центр глобального взаимодействия – подразделение Госдепа США, его целью является борьба с пропагандой и дезинформацией со стороны иностранных государств.

США Майк Помпео

Новости

ЕС вновь не разрешил въезд из России

Пандемия коронавируса

Распространение COVID-19 вновь усилилось в нескольких странах

Выборы в США - 2020

Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США

Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

В Киеве потребуют экстрадиции задержанных в Белоруссии "вагнеровцев"

США запустили к Марсу самый большой в мире марсоход

США запустили к Марсу самый большой в мире марсоход

Первый президент Украины Кравчук представит Киев в группе по Донбассу

Первый президент Украины Кравчук представит Киев в группе по Донбассу

Белоруссия увеличит количество нарядов на границе с Украиной

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Киев заинтересовался задержанными под Минском уроженцами Украины

В Конгрессе США прошли слушания с участием глав Google, Facebook, Apple и Amazon

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');