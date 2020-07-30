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В Иордании 826 человек отравились несвежей шаурмой

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Иордании больше 826 человек были госпитализированы с пищевым отравлением и пятилетний мальчик умер после того, как в ресторане под Амманом поели шаурмы из испортившегося мяса. Об этом сообщают BBC News со ссылкой на местные СМИ.

Огромное число потерпевших они объяснили тем, что ресторан предлагал шаурму с большой скидкой. Владелец ресторана и еще два человека задержаны.

Первые случаи отравления были отмечены вечером в понедельник. По данным на среду, четверо пострадавших находились в отделениях интенсивной терапии, а еще 321 - в обычных палатах, остальных уже выписали, заявил глава Минздрава Саад Джабер. У погибшего ребенка остановилось сердце, и врачи не успели его спасти.

В последние дни в Аммане установилась жаркая погода, температуры превышали 40 градусов. Проверка выявила, что мясо, которое пошло на шаурму, не хранилось в холодильнике и в нем развелись опасные для здоровья бактерии.

Амман Иордания Минздрав

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