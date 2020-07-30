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Трамп не сможет самостоятельно перенести президентские выборы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, предложивший перенести запланированные на ноябрь выборы, не имеет полномочий, которые позволили бы ему это сделать самостоятельно, пишет ABC News.

Согласно американскому закону от 1845 года о "едином времени проведения выборов президент и вице-президента", голосование проходит "во вторник после первого понедельника в ноябре".

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Чтобы отложить президентские выборы, необходимо одобрение обеих палат конгресса США. Для переноса требуется большинство и в палате представителей, и в сенате.

Ранее Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

В середине мая советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.

США Дональд Трамп

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