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Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США

Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что будет лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране, чтобы не пришлось прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет большой конфуз для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в твиттере.

Комментируя ситуацию с коронавирусом в мире, Трамп сказал, что в некоторых странах происходит "бедствие", причем многие страны сообщают весьма неточные данные о ходе эпидемии.

По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент там зарегистрировано более 4,56 млн случаев заражения, скончались свыше 152,8 тыс. человек.

Ранее Трамп уже заявлял, что риск проиграть президентские выборы у него будет выше, если голосование пройдет по почте. Он пояснил, что демократы "жульничают, грабят и воруют", не отправляя избирательные бюллетени в районы, где много сторонников Республиканской партии.

Американский лидер неоднократно критиковал голосование по почте. Из-за этого Twitter пометил два его поста как содержащие недостоверную информацию. В этих твитах он утверждал, что голосование по почте будет сопровождаться массовыми фальсификациями, в том числе взломом почтовых ящиков, подделкой бюллетеней и указаниями избирателям, за кого голосовать.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.

Хроника 09 января 2018 года – 30 июля 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп

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