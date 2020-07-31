США ввели санкции против двух физлиц и военной организации в Китае

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минфин США внес в санкционный список два физических лица и одну военизированную организацию в Китае в рамках закона Магнитского за нарушения прав человека в Синьцзяне, говорится заявлении, распространенном ведомством в пятницу.

"Организация и физические лица вносятся в санкционный список за то, что они связаны с серьезными нарушениями прав этнических меньшинств в Синьцзяне, предположительно, включая массовые произвольные задержания и жестокое физическое насилие помимо прочих нарушений, применительно к уйгурам, коренному народу Синьцзяна тюркского происхождения, и другим этническим меньшинствам в регионе",- говорится в заявлении Минфина США.

Так, в санкционный список попал Синьцзянский производственно-строительный корпус: это военизированное формирование, которое занимается, в том числе, подавлением беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Основной целью работы организации, однако, заявлено продвижение экономики региона. В список санкций также внесены два бывших высокопоставленных чиновника, занимавших или занимающих до сих пор руководящие позиции в этом формировании.

США неоднократно критиковали Китай за его отношение к этническим меньшинствам. В частности, в июне президент США Дональд Трамп подписал разработанный и принятый Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В связи с принятием этого закона Китай заявил Вашингтону решительный протест.

Ранее в июле госсекретарь США Майкл Помпео объявил о внесении в санкционный список госдепа США трех высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая в СУАР, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.