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Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву
Джохар Царнаев
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор, вынесенный участнику теракта на марафоне в Бостоне Джохару Царнаеву, сообщают американские СМИ.

При этом это не означает, что теперь его точно не казнят: суд постановил, что необходимо провести новые слушания, чтобы определить наказание осужденному. Таким образом, прокуратура, если сочтет нужным, может снова потребовать приговорить Царнаева к смерти.

Джохар Царнаев участвовал в подготовке и осуществлении взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году. К смерти его приговорили в 2015 году.

Братья Джохар и Тамерлан Царнаевв были признаны виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар Царнаев был впоследствии задержан, а его брат убит при задержании.

Джохар Царнаев США

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