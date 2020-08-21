Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:34Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Минюст США намерен восстановить смертный приговор Царнаеву

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США заявило, что обратится в Верховный суд с просьбой о восстановлении смертного приговора Джохару Царнаеву - исполнителю теракта во время марафона в Бостоне в апреле 2013 года.

В миреСуд в США отменил смертный приговор ЦарнаевуСуд в США отменил смертный приговор ЦарнаевуЧитать подробнее

В результате организованного им вместе с позднее погибшим братом Тамерланом взрыва погибли три и получили ранения более 260 человек.

Прокурор Эндрю Леллинг заявил в Бостоне, что после рассмотрения мнений жертв Минюст принял решение просить Верховный суд США пересмотреть решение Апелляционного суда от 31 июля о назначении нового этапа судебного разбирательства по делу Царнаева.

"Мы надеемся, что это приведет к восстановлению первоначального приговора и позволит избежать повторного рассмотрения вопроса о смертной казни", - говорится в заявлении Леллинга.

Перед этим генеральный прокурор США Уильям Барр заявил агентству Associated Press, что министерство "сделает все необходимое" и продолжит добиваться смертной казни, что соответствует взглядам президента Дональда Трампа.

США Бостон Джохар Царнаев Минюст США

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

Навальный попал в больницу

ФРГ направила за Навальным самолет

Выборы в США - 2020

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Россия направит в Мексику 2 тыс. доз вакцины "Спутник V" для испытаний

Навальный попал в больницу

Если отравление Навального подтвердится, США учтут это в делах с РФ

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Навальный попал в больницу

В Германии сообщили о готовящемся вылете в Омск самолета за Навальным

В Германии сообщили о готовящемся вылете в Омск самолета за Навальным

Лондон, Берлин и Париж отвергли инициативу США по антииранским санкциям

РФ запросила экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США по Ирану

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');