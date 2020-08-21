Минюст США намерен восстановить смертный приговор Царнаеву

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США заявило, что обратится в Верховный суд с просьбой о восстановлении смертного приговора Джохару Царнаеву - исполнителю теракта во время марафона в Бостоне в апреле 2013 года.

В результате организованного им вместе с позднее погибшим братом Тамерланом взрыва погибли три и получили ранения более 260 человек.

Прокурор Эндрю Леллинг заявил в Бостоне, что после рассмотрения мнений жертв Минюст принял решение просить Верховный суд США пересмотреть решение Апелляционного суда от 31 июля о назначении нового этапа судебного разбирательства по делу Царнаева.

"Мы надеемся, что это приведет к восстановлению первоначального приговора и позволит избежать повторного рассмотрения вопроса о смертной казни", - говорится в заявлении Леллинга.

Перед этим генеральный прокурор США Уильям Барр заявил агентству Associated Press, что министерство "сделает все необходимое" и продолжит добиваться смертной казни, что соответствует взглядам президента Дональда Трампа.