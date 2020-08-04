Здание посольства РФ в Бейруте незначительно повреждено взрывом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По данным на текущий момент, погибших и пострадавших среди граждан России в результате взрывов в Бейруте нет, фасад здания российского посольства получил незначительные повреждения, заявили в российской дипмиссии в столице Ливана.

"У нас нет пострадавших среди сотрудников нашего посольства. Единственное, само здание посольства и жилой комплекс получили незначительные фасадные повреждения. Если попросту - у нас повылетали стекла", - сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Бейруте Дмитрий Лебедев.

По его словам, российские дипломаты "занимаются выяснением судьбы россиян", которые потенциально могли оказаться в районе взрывов. "У нас, по состоянию на сейчас, информации о погибших и пострадавших россиянах нет", - заявил Лебедев.

Отвечая на вопрос о том, известно ли российской стороне о причинах взрывов - идет ли речь об ударе с воздуха или взрывы спровоцированы другими факторами, пресс-атташе отметил, что посольство РФ пока опирается на версию местных властей.

"Предварительная версия такая - в одном из ангаров, где хранилась пиротехника, произошел взрыв. А усилило его то, что в одном из хранилищ неподалеку, возможно, находились баллоны с бытовым газом", - пояснил Лебедев.

Ранее во вторник ливанские СМИ сообщили о двух мощных взрывах в Бейруте. По предварительным данным, пострадать могли десятки людей, но точной информации о числе раненых нет. Ливанское издание Daily Star написало, что пострадать могли сотни, десятки человек могли погибнуть.

Региональные СМИ со ссылкой на спецслужбы Ливана также сообщают о том, что счет пострадавших, возможно, идет на сотни.

После двух мощных взрывов на месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста. По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

Министр здравоохранения страны Хамад Хассан ранее заявил, что взрыв произошел на судне с пиротехникой.