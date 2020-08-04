В "Хезболле" открестились от взрывов в Бейруте

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Взрыв в портовой зоне Бейрута произошел не на объекте "Хезболлы", заявили во вторник в этой шиитской группировке.

По информации арабских СМИ, в "Хезболле" заверили, что предположение о взрыве на территории арсенала с боеприпасами организации не соответствуют действительности. Также в группировке заявили, что речь не идет об израильском ударе по одному из ее объектов.

My brother sent me this, we live 10 KM away from the explosion site and the glass of our bldgs got shattered. #Lebanon pic.twitter.com/MPByBc673m — Abir Ghattas (@AbirGhattas) August 4, 2020

Ранее сообщалось о двух мощных взрывах в порту Бейрута. Поступают данные о том, что десятки человек могли погибнуть, сотни пострадать.

В результате взрыва получило незначительные повреждения здание посольства РФ в Бейруте. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства Дмитрий Лебедев.

Harrowing scenes from Beirut where a large blast at the Port has ravaged the capital pic.twitter.com/ufxmkjCyzC — Hashem Osseiran (@HashemOsseiran) August 4, 2020

"У нас нет пострадавших среди сотрудников нашего посольства. Единственное, само здание посольства и жилой комплекс получили незначительные фасадные повреждения. Если попросту - у нас повылетали стекла", - пояснил дипломат.

По его словам, российские дипломаты "занимаются выяснением судьбы россиян", которые потенциально могли оказаться в районе взрывов. "У нас, по состоянию на сейчас, информации о погибших и пострадавших россиянах нет", - заявил Лебедев.

Пресс-аташе также рассказал о предварительной версии ЧП, которой придерживаются местные власти: по его словам, "в одном из ангаров, где хранилась пиротехника, произошел взрыв". "А усилило его то, что в одном из хранилищ неподалеку, возможно, находились баллоны с бытовым газом", - добавил Лебедев.