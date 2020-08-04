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В "Хезболле" открестились от взрывов в Бейруте

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Взрыв в портовой зоне Бейрута произошел не на объекте "Хезболлы", заявили во вторник в этой шиитской группировке.

По информации арабских СМИ, в "Хезболле" заверили, что предположение о взрыве на территории арсенала с боеприпасами организации не соответствуют действительности. Также в группировке заявили, что речь не идет об израильском ударе по одному из ее объектов.

Ранее сообщалось о двух мощных взрывах в порту Бейрута. Поступают данные о том, что десятки человек могли погибнуть, сотни пострадать.

В результате взрыва получило незначительные повреждения здание посольства РФ в Бейруте. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства Дмитрий Лебедев.

"У нас нет пострадавших среди сотрудников нашего посольства. Единственное, само здание посольства и жилой комплекс получили незначительные фасадные повреждения. Если попросту - у нас повылетали стекла", - пояснил дипломат.

По его словам, российские дипломаты "занимаются выяснением судьбы россиян", которые потенциально могли оказаться в районе взрывов. "У нас, по состоянию на сейчас, информации о погибших и пострадавших россиянах нет", - заявил Лебедев.

Пресс-аташе также рассказал о предварительной версии ЧП, которой придерживаются местные власти: по его словам, "в одном из ангаров, где хранилась пиротехника, произошел взрыв". "А усилило его то, что в одном из хранилищ неподалеку, возможно, находились баллоны с бытовым газом", - добавил Лебедев.

Взрывы в порту Бейрута

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Хезболла Бейрут Ливан

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