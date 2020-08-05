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Источник CNN в Пентагоне опроверг слова Трампа об "атаке" на Бейрут

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне опровергает заявление президента Дональда Трампа, что взрыв в порту Бейрута стал следствием "атаки".

Три чиновника министерства обороны США сообщили CNN, что по состоянию на вечер вторника "не было никаких признаков того, что массовые взрывы, которые потрясли Бейрут во вторник, были "атакой".

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Представители Пентагона заявили, что "не знают, о чем говорит президент", передает телеканал.

Один из источников чиновник сказал, что если бы были признаки того, что кто-то в регионе смог организовать и провести акцию такого масштаба, то за этим автоматически последовало бы наращивание "силовой защиты американских войск и активов в регионе".

Ранее на брифинге Трамп назвал взрывы в Бейруте "ужасной атакой".

"Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так. Это не похоже на взрыв, связанный с производством. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, уверен ли он, что это был удар, а не несчастный случай.

В то же время, президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2 тыс. 750 тонн хранившегося на складе нитрата аммония, конфискованного таможенными службами.

Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве аммония, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

По данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, в результате взрывов в порту 78 человек погибли, почти 4 тыс. человек ранены. Он отметил, что многие числятся пропавшими без вести.

Пентагон Дональд Трамп Ливан Бейрут

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