Трамп поддержал версию американских генералов о теракте в Бейруте

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что серия взрывов в Бейруте действительно была нападнением.

"Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так. Это не похоже на взрыв, связанный с производством. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака", – сказал он на пресс-конференции.

Ранее на брифинге Трамп назвал взрывы в Бейруте "ужасным нападением".

Во вторник в порту Бейрута произошла серия взрывов. По последним данным, из-за них погибил 78 человек. Более трех тысяч ранены.

Взрывную волну почувствовали во всех районах города. Звук был слышен на Кипре в двухстах километрах от берегов Ливана.

Власти Ливана считают, что на складах взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной на таможне.

Больницы Бейрута не справляются с потоком пострадавших и просят всех здоровых людей стать донорами крови.