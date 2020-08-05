Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флага Ливана

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Здание мэрии Тель-Авива в среду вечером подсветили в цвета флага Ливана в знак солидарности с пострадавшими при взрывах в Бейруте. Об этом в твиттере написал мэр города Рон Хульдаи.

The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Humanity precedes any conflict, and our hearts go out to our Lebanese neighbours in light of the catastrophic event. pic.twitter.com/TAgVQHC8hG — Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) August 5, 2020

"Человечность - это важнее любого конфликта, и наши сердца сегодня - вместе с нашими ливанскими соседями после этой катастрофы", - написал он.

Ранее правительство Израиля предложило Ливану помощь.

Решение Хульдаи раскритиковали некоторые политики, которые выступили против демонстрации флага вражеской страны на израильской территории. В частности, сын премьер-министра Яир Нетаньяху написал в твиттере, что это нарушение закона, поскольку Ливан официально признан террористическим государством. Как пишет Times of Israel, Нетаньяху-младший тут ошибся.

Ранее здание мэрии Тель-Авива уже подсвечивали в цвета флагов стран, в которых происходили масштабные трагедии, отмечает издание.

4 августа вечером в порту Бейрута произошла серия разрушительных взрывов, которые ощущались даже на Кипре. По последним данным, погибли не менее 135 человек, пострадали около 4000, остались без крова - 300 000. В Бейруте на две недели введен режим ЧП. Ущерб, нанесенный экономике страны, еще предстоит оценить.

По версии властей Ливана, в порту могли взорваться 2750 тонн аммиачной селитры, хранившиеся там много лет после конфискации.