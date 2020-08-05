Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:49Заразились
на 05.08В России 866 627+5 204В мире 18 540 119+257 911

Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флага Ливана

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Здание мэрии Тель-Авива в среду вечером подсветили в цвета флага Ливана в знак солидарности с пострадавшими при взрывах в Бейруте. Об этом в твиттере написал мэр города Рон Хульдаи.

"Человечность - это важнее любого конфликта, и наши сердца сегодня - вместе с нашими ливанскими соседями после этой катастрофы", - написал он.

Ранее правительство Израиля предложило Ливану помощь.

Решение Хульдаи раскритиковали некоторые политики, которые выступили против демонстрации флага вражеской страны на израильской территории. В частности, сын премьер-министра Яир Нетаньяху написал в твиттере, что это нарушение закона, поскольку Ливан официально признан террористическим государством. Как пишет Times of Israel, Нетаньяху-младший тут ошибся.

Ранее здание мэрии Тель-Авива уже подсвечивали в цвета флагов стран, в которых происходили масштабные трагедии, отмечает издание.

4 августа вечером в порту Бейрута произошла серия разрушительных взрывов, которые ощущались даже на Кипре. По последним данным, погибли не менее 135 человек, пострадали около 4000, остались без крова - 300 000. В Бейруте на две недели введен режим ЧП. Ущерб, нанесенный экономике страны, еще предстоит оценить.

По версии властей Ливана, в порту могли взорваться 2750 тонн аммиачной селитры, хранившиеся там много лет после конфискации.

Взрывы в порту Бейрута

13
Израиль Тель-Авив Бейрут Ливан Рон Хульдаи

Новости по теме

Новости

Помпео заметил прогресс на переговорах США с РФ по вооружениям

США пообещали $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Астероид размером в футбольное поле пронесся в 4 млн км от Земли

Ливанская таможня не раз призывала вывезти селитру из страны

Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19

Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19

Первые два самолета МЧС РФ прибыли в Ливан

Взрывы в Бейруте

Российский спутник зафиксировал последствия взрыва в порту Бейрута

Взрывы в Бейруте

Российские спасатели начали прибывать в Ливан

Российские спасатели начали прибывать в Ливан
Взрывы в Бейруте

Последствия взрыва в порту Бейрута

Последствия взрыва в порту Бейрута
Взрывы в Бейруте

В Бейруте после взрывов задержали нескольких работников порта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');