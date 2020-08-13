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Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Взамен Израиль согласился отложить планы по аннексии территорий Западного берега Иордана

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Власти Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов договорились о полной нормализации отношений, говорится в совместном заявлении лидеров этих стран и США. Копию документа выложил в твиттере президент Дональд Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, кронпринц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего ОАЭ шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян и Трамп назвали достигнутые договоренности историческими и выразили надежду, что этот дипломатический прорыв будет способствовать продвижению мира на Ближнем Востоке.

Взамен Израиль согласился отложить планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана, говорится в документе.

В ближайшее время Израиль и ОАЭ обменяются делегациями и начнут обсуждать сотрудничество в различных сферах, в том числе в туризме, культуре, торговле и сфере безопасности, а также обсудят возможность наладить прямое авиасообщение.

ОАЭ стали третьим арабским государством, заключившим с Израилем мирное соглашение. Первым это сделал Египет в 1979 году, вторым - Иордания в 1994 году.

ОАЭ Израиль США Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху

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