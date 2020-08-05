Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:49Заразились
на 05.08В России 866 627+5 204В мире 18 540 119+257 911

Российские спасатели начали прибывать в Ливан

Российские спасатели начали прибывать в Ливан
Отправка спецборта МЧС России в Ливан
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту приземлился в среду вечером в аэропорту Бейрута.

"На борту самолета порядка 50 спасателей и медиков, а также передвижной мобильный госпиталь МЧС России", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Всего в Ливан отправляются четыре самолета, в том числе со специалистами Роспотребнадзора, лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты, с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Серия взрывов произошла в портовой зоне ливанской столицы 4 августа. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Отголоски взрывов ощущались даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По последним данным, погибли не менее 100 человек, несколько тысяч пострадали.

Взрывы в порту Бейрута

13
Хроника 04 – 05 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут МЧС России

Новости

Помпео заметил прогресс на переговорах США с РФ по вооружениям

США пообещали $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Астероид размером в футбольное поле пронесся в 4 млн км от Земли

Ливанская таможня не раз призывала вывезти селитру из страны

Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19

Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19

Первые два самолета МЧС РФ прибыли в Ливан

Взрывы в Бейруте

Российский спутник зафиксировал последствия взрыва в порту Бейрута

Взрывы в Бейруте

Последствия взрыва в порту Бейрута

Последствия взрыва в порту Бейрута
Взрывы в Бейруте

В Бейруте после взрывов задержали нескольких работников порта

Samsung представила новые флагманы Galaxy Note20, планшеты и часы

Samsung представила новые флагманы Galaxy Note20, планшеты и часы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');