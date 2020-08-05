Российские спасатели начали прибывать в Ливан

Отправка спецборта МЧС России в Ливан Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту приземлился в среду вечером в аэропорту Бейрута.

"На борту самолета порядка 50 спасателей и медиков, а также передвижной мобильный госпиталь МЧС России", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Всего в Ливан отправляются четыре самолета, в том числе со специалистами Роспотребнадзора, лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты, с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Серия взрывов произошла в портовой зоне ливанской столицы 4 августа. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Отголоски взрывов ощущались даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По последним данным, погибли не менее 100 человек, несколько тысяч пострадали.