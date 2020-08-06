Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:49Заразились
на 05.08В России 866 627+5 204В мире 18 540 119+257 911

МЧС РФ объявило о начале спасательной операции в Бейруте

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - МЧС России приступает к спасательной операции в Ливане, спасатели будут оказывать помощь пострадавшим при взрыве и искать возможных выживших, сообщил "Интерфаксу" замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Сергей Воронцов.

В миреПервые два самолета МЧС РФ прибыли в ЛиванЧитать подробнее

"Есть информация, что под завалами люди. Будем делать расчет на кинологов и беспилотные средства. Обязательно будем проводить минуты тишины, чтобы постараться услышать из-под завалов людей", - сказал он.

Российские спасатели намерены к утру четверга развернуть на стадионе имени Рафика Харири в Бейруте мобильный госпиталь с несколькими операционными.

"Сегодня в Бейрут прибыла группировка спасателей Центроспаса более 100 человек и мобильный госпиталь. 6 августа начинаем работать с оперштабом по ликвидации ЧС в связи со взрывом. Будут определены направления для работы спасательной группировки МЧС РФ, выработаны определенные условия, составлен план работ на дальнейшую спасательную операцию", - сказал Воронцов.

Взрывы в Бейруте

По его словам, в Бейрут прибыла группировка спасателей, неоднократно участвовавших в ликвидации последствий землетрясений в разных точках планеты.

"У них имеется большой опыт разбора завалов и на сегодняшний день, я уверен, что помощь будет актуальна", - сказал он.

При этом МЧС РФ готово при необходимости нарастить группировку в Ливане.

"Если будет необходимость, будет наращиваться группировка. Будем обсуждать развертывание дополнительных мобильных госпиталей", - сказал он.

Как сообщалось, пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий взрыва. Два самолета уже прибыли.

Взрывы в Бейруте

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

Взрывы в порту Бейрута

13
Россия Ливан Бейрут МЧС РФ

Новости по теме

Новости

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

Взрывы в Бейруте

Великобритания и Канада выделят Ливану миллионы долларов гумпомощи

Госдеп США представил доклад об "экосистеме российской пропаганды"

Госдеп США представил доклад об "экосистеме российской пропаганды"

США продолжат борьбу с "сомнительными" телеком-компаниями из КНР

США пообещали $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Астероид размером в футбольное поле пронесся в 4 млн км от Земли

Ливанская таможня не раз призывала вывезти селитру из страны

Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19

Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19

Первые два самолета МЧС РФ прибыли в Ливан

Взрывы в Бейруте

Российский спутник зафиксировал последствия взрыва в порту Бейрута

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');