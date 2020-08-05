Российский спутник зафиксировал последствия взрыва в порту Бейрута

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Десятки разрушенных зданий запечатлел российский спутник "Канопус-В" после взрыва в порту ливанской столицы.

В среду "Роскосмос" опубликовал две фотографии, сделанные российским космическим аппаратом. Первая фотография была сделана 4 ноября прошлого года, а вторая в среду. На ней запечатлены последствия взрыва в порту Бейрута, произошедшего во вторник.

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

Сравнение показывает, что в районе эпицентра взрыва не осталось ни одной постройки. Ударной волной уничтожены многочисленные складские постройки и множество небольших зданий.

Серия взрывов, один из которых был особенно мощным, произошла накануне в порту Бейрута. Нанесены повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тысяч горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Считается, что взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе в порту аммиачной селитры.

Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. получивших ранения людей.