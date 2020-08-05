В Бейруте после взрывов приостановлено тестирование на COVID-19
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Бейруте приостановили тестирование жителей на коронавирус COVID-19 после серии мощных взрывов в порту города, сообщает ливанское издание The Daily Star.
Как отмечается, сейчас, помимо ликвидации последствий взрывов в столичном порту, Ливан борется со второй волной эпидемии коронавируса.
По данным местных СМИ, система здравоохранения Ливана испытывает сложности из-за большого количества больных, а теперь больницы города оказались переполнены и пострадавшими в результате взрывов.
Взрывы в Бейруте
Серия взрывов прогремела накануне в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре.
На данный момент сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Ливане за последние сутки диагностировали 146 новых случаев заражения коронавирусом, трое инфицированных скончались. Всего в стране с начала пандемии выявили более 5 тыс. заражений, зафиксировано 68 летальных исходов.