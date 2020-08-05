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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:49Заразились
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В Бейруте после взрывов приостановлено тестирование на COVID-19

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Бейруте приостановили тестирование жителей на коронавирус COVID-19 после серии мощных взрывов в порту города, сообщает ливанское издание The Daily Star.

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Как отмечается, сейчас, помимо ликвидации последствий взрывов в столичном порту, Ливан борется со второй волной эпидемии коронавируса.

По данным местных СМИ, система здравоохранения Ливана испытывает сложности из-за большого количества больных, а теперь больницы города оказались переполнены и пострадавшими в результате взрывов.

Взрывы в Бейруте

Серия взрывов прогремела накануне в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре.

На данный момент сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Ливане за последние сутки диагностировали 146 новых случаев заражения коронавирусом, трое инфицированных скончались. Всего в стране с начала пандемии выявили более 5 тыс. заражений, зафиксировано 68 летальных исходов.

Взрывы в порту Бейрута

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Хроника 04 – 05 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут Коронавирус

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