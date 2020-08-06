Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

Ранее Госдепартамент США представил доклад об "экосистеме российской пропаганды и дезинформации"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.

"Упомянутый доклад - попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - говорится в сообщении на странице российского посольства в фейсбуке.

По мнению российских дипломатов, Госдепартаменту США крайне не нравится существование альтернативных источников информации.

"Для их дискредитации задействованы серьезные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", - заявляют в посольстве.

Посольство РФ в США посоветовало сотрудникам Госдепа подписаться на аккаунты Кремля, правительства и МИД РФ и "черпать официальную российскую информацию из них".

Ранее Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США опубликовал доклад "Основы российской дезинформационно-пропагандистской экосистемы", в котором дает свое описание "экосистемы российской пропаганды и дезинформации".