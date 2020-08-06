Киргизия сообщила о ранении военного выстрелом со стороны Таджикистана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии получил огнестрельное ранение в результате инцидента на киргизско-таджикском участке государственной границы, сообщает пресс-служба ГПС Киргизии.

"В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области неизвестными лицами со стороны Таджикистана был произведен выстрел, предположительно из охотничьего ружья, по военнослужащему ГПС Киргизии", - заявили в ведомстве.

В ГПС Киргизии уточнили, что пограничник получил сквозное ранение руки, он в удовлетворительном состоянии.

По данным ведомства, с настоящее время проводится встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана. Обстановка на данном участке госграницы характеризуется как стабильная.