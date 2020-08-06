Глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на $3,1 млрд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава Amazon.com Inc. Джефф Безос продал 1 млн акций компании на сумму более $3,1 млрд, свидетельствуют документы, направленные компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в среду.

Ранее в этом году Безос продал бумаги Amazon на $4,1 млрд.

Акции Amazon взлетели в цене на 73% в этом году на фоне резко возросшего спроса на услуги интернет-ритейлера в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Состояние Безоса, согласно индексу Bloomberg Billionaires, выросло в этом году на $74,9 млрд и составляет $189,8 млрд.

На данный момент главе Amazon принадлежит более 54 млн акций компании.