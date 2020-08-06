МЧС России развернуло аэромобильный госпиталь в Бейруте

Монтаж аэромобильного госпиталя российскими спасателями в Бейруте Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские спасатели развернули аэромобильный госпиталь в Бейруте, пострадавшем от мощнейших взрывов в порту в минувший вторник, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что самолет ИЛ-76 МЧС России в 11:17 снова приземлился в Бейруте. Это уже четвёртый борт МЧС, прибывший в столицу Ливана в рамках оказания стране гуманитарной помощи после взрыва.

"МЧС России на стадионе развернуло аэромобильный госпиталь, завершается установка необходимого оборудования. К работам будут привлечены шесть кинологических расчётов МЧС России и более 120 спасателей", - сказали в ведомстве.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на данный момент с ливанской стороной ведутся переговоры относительно привлечения сил МЧС России для проведения поисковых работ и разбору завалов, под которыми могут находиться люди.

Военные и волонтеры разбирают руины

Между тем ливанские военные уже начали разбор завалов и мусора от взрывов в порту Бейрута, чтобы как можно скорее возобновить движение на автодорогах в этом районе, сообщает агентство Associated Press.

На месте развернуты масштабные работы при помощи принадлежащих армии бульдозеров. Территория порта, где взрывы оставили воронку диаметром в 200 метров, в настоящее время оцеплена.

На территории порта были расположены зернохранилища, где находилось около 85% всех запасов пшеницы в стране. Теперь это зерно смешалось с мусором, щебнем и грязью, зернохранилища полностью разрушены.

В городе складывается тяжелая во всех смыслах обстановка. Сайт Gulf News сообщает, что в Бейруте в отряды собираются волонтеры, чтобы убирать мусор и обломки с улиц в кварталах за пределами порта. Преимущественно, это молодые люди, которые не пострадали при взрыве. Портал публикует фотографии, на которых видно, как волонтеры подметают улицы, собирают мусор в пакеты, уносят с улиц обломки выбитых из домов дверей и окон. Другие волонтеры разбили палатки на улицах и организовали в них раздачу нуждающимся гуманитарной помощи, в том числе медикаментов. При этом все волонтеры в масках.

По данным The National, организация Animals Lebanon, занимающаяся помощью животным, организовала небольшие поисковые отряды, которые ищут пропавших во время катастрофы домашних питомцев. Представители организации рассказали, что после взрыва к ним поступили десятки писем от людей, которые просят найти их животных, а также от тех, кто готов помочь. Некоторые поиски уже увенчались успехом, организация опубликовала видео, на котором к хозяину бежит, виляя хвостом, найденная волонтерами собака.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд накануне заявил в интервью саудовскому телевидению, что почти 300 тыс. человек потеряли жилье из-за взрывов, а ущерб от них теперь оценивается в $10-15 млрд.

Во вторник в порту Бейрута произошли самые мощные взрывы, которые когда-либо видел город, переживший десятилетия войн и конфликтов. Несколько городских кварталов завалены обломками, битым стеклом, поврежденным автомобилями, во многих домах выбиты двери, оконные рамы, жалюзи.

Портовые чиновники на время расследования обстоятельств взрыва помещены под домашний арест. Порт Бейрута считается одним из самых коррумпированных в стране. По всей видимости, взрывы произошли из-за возгорания нитрата аммония. В портовой зоне Бейрута на складе хранились 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. В ходе расследования следователи намерены установить, как была допущена подобная ситуация.

В четверг Ливан посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Некоторые страны мира, в том числе Россия, направили в Бейрут команды спасателей для оказания помощи и поиска оставшихся в живых.