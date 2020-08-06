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Эммануэль Макрон прибыл на место взрыва в Бейруте

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг осматривает место мощнейшего взрыва, произошедшего ранее на этой неделе в Бейруте, передает французское телевидение.

В частности, он поговорил с французскими спасателями, уже работающими на месте происшествия. Собеседники президента заверили его, что готовы оставаться в Бейруте столько, сколько потребуется.

Также Макрон заявил о необходимости координировать оказание международной помощи Ливану.

Кроме того, французский лидер напомнил ливанским властям, что ситуация в их стране и до взрыва была очень сложной. "И без этого взрыва кризис здесь - тяжелый, причем как в политическом плане, так и в моральном, экономическом и финансовом", - сказал Макрон. По его мнению, без серьезных реформ Ливан "пойдет ко дну".

Во вторник в порту Бейрута произошли самые мощные взрывы, которые когда-либо видел город, переживший десятилетия войн и конфликтов. Несколько городских кварталов завалены обломками, битым стеклом, поврежденным автомобилями, во многих домах выбиты двери, оконные рамы, жалюзи.

Сообщается о более чем 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. Без крова остались 300 тыс. горожан.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Взрывы в порту Бейрута

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Хроника 04 – 06 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут Эммануэль Макрон

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