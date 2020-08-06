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ЕК даст 33 млн евро Ливану на ликвидацию последствий взрыва в Бейруте

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз выделит Ливану более 33 млн евро на нужды первой необходимости в связи с взрывами в Бейруте. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг проинформировала об этом в телефонном разговоре ливанского премьер-министра Хасана Диаба.

По сообщению пресс-службы ЕК, средства будут использованы, в частности, для приобретения медицинского оборудования и защиты важной инфраструктуры.

Взрывы в Бейруте

Глава Еврокомиссии сообщила, что в Брюсселе готовы изучить пути активизации торговых отношений с Ливаном, в частности, за счет преференциальных режимов и облегчения таможенных формальностей. Фон дер Ляйен предложила помощь ЕС для проведения полной оценки потребностей по реконструкции Бейрута и восстановлению страны, а также поддержку Еврокомиссии в переговорах с международными финансовыми институтами.

Взрыв селитры

Серия мощных взрывов произошла 4 августа в портовой зоне Бейрута. На данный момент известно о 135 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. Ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Около 300 тыс. горожан остались без жилья. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов стали 2750 тонн хранившейся на портовом складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

ЕК ЕС Ливан

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