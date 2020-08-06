Великобритания и Канада выделят Ливану миллионы долларов гумпомощи

Всемирный банк также оценивает возможные объемы финансовой помощи Ливану

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании намерено выделить Ливану в качестве гуманитарной помощи 5 млн фунтов стерлингов ($6,6 млн), власти Канады отправят до 5 млн канадских долларов (более $ 3,7 млн) для устранения последствий взрывов в Бейруте.

По словам главы британского МИДа Доминика Рааба, помимо финансовой помощи Лондон направит в Ливан медицинских специалистов, спасателей и кинологов с собаками, передает "Би-би-си". Кроме того, Министерство обороны Великобритании отправит в Бейрут гидрографическое судно HMS Enterprise для помощи в оценке ущерба от взрывов и в восстановлении порта.

МИД Канады в твиттере объявил, что окажет Ливану гуманитарную помощь на сумму до $5 млн, причем первоначальные $ 1,5 млн будут немедленно направлены доверенным партнерам на местах, в том числе ливанскому отделению "Красного креста", "чтобы помочь удовлетворить насущные потребности пострадавших от трагического взрыва в Бейруте".

Отмечается, что Канада продолжает внимательно следить за ситуацией и находится в контакте с гуманитарными организациями в Бейруте, чтобы лучше понять потребности на местах.

"Канада готова оказать дополнительную помощь в случае необходимости для реагирования на эту ужасную трагедию", - добавило внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, о готовности оценить ущерб и потребности Ливана в финансовой помощи заявила группа Всемирного банка. Она планирует привлечь к оказанию помощи Ливану государственное и частное финансирование.

Всемирный банк "будет также готов перепрограммировать существующие ресурсы и изучать дополнительные источники финансирования для поддержки восстановления условий жизни и выделения средств для существования людей, пострадавших от этой катастрофы", говорится в распространенном заявлении.

В нем не указывается, какие ресурсы могут быть направлены на эти цели. В июне банк сообщил, что он выделит $40 млн из существующей программы развития здравоохранения Ливана стоимостью $120 млн на борьбу в стране с распространением коронавируса.

Взрывы в Бейруте

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. На данный момент сообщается о 135 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.