Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:49Заразились
на 05.08В России 866 627+5 204В мире 18 540 119+257 911

Великобритания и Канада выделят Ливану миллионы долларов гумпомощи

Всемирный банк также оценивает возможные объемы финансовой помощи Ливану

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании намерено выделить Ливану в качестве гуманитарной помощи 5 млн фунтов стерлингов ($6,6 млн), власти Канады отправят до 5 млн канадских долларов (более $ 3,7 млн) для устранения последствий взрывов в Бейруте.

В миреВзрывы в порту Бейрута уничтожили почти все запасы зернаВзрывы в порту Бейрута уничтожили почти все запасы зернаЧитать подробнее

По словам главы британского МИДа Доминика Рааба, помимо финансовой помощи Лондон направит в Ливан медицинских специалистов, спасателей и кинологов с собаками, передает "Би-би-си". Кроме того, Министерство обороны Великобритании отправит в Бейрут гидрографическое судно HMS Enterprise для помощи в оценке ущерба от взрывов и в восстановлении порта.

МИД Канады в твиттере объявил, что окажет Ливану гуманитарную помощь на сумму до $5 млн, причем первоначальные $ 1,5 млн будут немедленно направлены доверенным партнерам на местах, в том числе ливанскому отделению "Красного креста", "чтобы помочь удовлетворить насущные потребности пострадавших от трагического взрыва в Бейруте".

Отмечается, что Канада продолжает внимательно следить за ситуацией и находится в контакте с гуманитарными организациями в Бейруте, чтобы лучше понять потребности на местах.

"Канада готова оказать дополнительную помощь в случае необходимости для реагирования на эту ужасную трагедию", - добавило внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, о готовности оценить ущерб и потребности Ливана в финансовой помощи заявила группа Всемирного банка. Она планирует привлечь к оказанию помощи Ливану государственное и частное финансирование.

Всемирный банк "будет также готов перепрограммировать существующие ресурсы и изучать дополнительные источники финансирования для поддержки восстановления условий жизни и выделения средств для существования людей, пострадавших от этой катастрофы", говорится в распространенном заявлении.

В нем не указывается, какие ресурсы могут быть направлены на эти цели. В июне банк сообщил, что он выделит $40 млн из существующей программы развития здравоохранения Ливана стоимостью $120 млн на борьбу в стране с распространением коронавируса.

Взрывы в Бейруте

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. На данный момент сообщается о 135 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

Хроника 04 – 06 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут Великобритания Канада Всемирный банк

Новости

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

Госдеп США представил доклад об "экосистеме российской пропаганды"

Госдеп США представил доклад об "экосистеме российской пропаганды"

США продолжат борьбу с "сомнительными" телеком-компаниями из КНР

США пообещали $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Астероид размером в футбольное поле пронесся в 4 млн км от Земли

Ливанская таможня не раз призывала вывезти селитру из страны

Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19

Власти Турции обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19

Первые два самолета МЧС РФ прибыли в Ливан

Взрывы в Бейруте

Российский спутник зафиксировал последствия взрыва в порту Бейрута

Взрывы в Бейруте

Российские спасатели начали прибывать в Ливан

Российские спасатели начали прибывать в Ливан
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');