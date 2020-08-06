Что произошло за день: четверг, 6 августа

Приговор по делу "Нового величия", рекордное число случаев COVID-19 в Крыму за сутки и открывающаяся для россиян Черногория

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд вынес приговор фигурантам дела "Нового величия". Они признаны виновными в создании экстремистского сообщества. Реальные сроки получили Вячеслав Костыленков (семь лет колонии общего режима), Петр Карамзин (шесть с половиной лет) и Вячеслав Крюков (шесть лет). Условные сроки назначены Максиму Рощину, Дмитрию Полетаеву, Марии Дубовик и Анне Павликовой. Суд пришел к выводу, что действия подсудимых не были спровоцированы сотрудниками правоохранительных органов.

- Рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 зафиксирован в Крыму. Там зарегистрировали 39 новых случаев заражения. Между тем в Сочи на фоне роста заболеваемости в Краснодарском крае будет усилен контроль за соблюдением дистанции и масочного режима. В целом по России за сутки зарегистрированы 5 204 случая COVID-19.

- Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины. Президент Белоруссии заявил, что это необходимо для разрешения ситуации вокруг задержания 33 бойцов. В ходе совещания он отметил, что против республики идет гибридная война. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом. Он назвал Владимира Путина старшим братом и другом, в отношениях с которым есть напряжение.

- В МИД РФ рассказали о сообщениях, которые Госдеп рассылает россиянам. Представитель министерства Мария Захарова сообщила, что в СМС получателям предлагают до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, которое не подтвердили "ни прокуроры, ни судьи".

- Черногория снимет ограничения на въезд для россиян с 7 августа. Российский союз туриндустрии напомнил, что прямого авиасообщения со страной пока нет, поэтому новость актуальна скорее для владельцев недвижимости, готовых лететь с пересадками.

- Ивана Сафронова заподозрили в передаче шифровок из дома. Со слов адвоката Ивана Павлова, следствие считает, что обвиняемый в госизмене журналист использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.