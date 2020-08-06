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Лукашенко заявил об "определенном напряжении" в отношениях с Путиным

Тем не менее он считает президента РФ другом и старшим братом

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина другом и старшим братом, хотя в их отношениях есть напряжение.

"Я искренне считаю Путина своим старшим братом", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что "у нас есть определенное напряжение (в отношениях - ИФ), потому что мы оба сильные личности", но "чего только не было, мы хорошие друзья, несмотря на эти перипетии".

Отвечая на вопрос, чем Лукашенко и Путин похожи, президент Белоруссии сказал: "Мы с ним мужики. Тут мы похожи абсолютно. А все остальное..." Кроме того, глава белорусского государства заявил, что президент России на него никогда не давит и не угрожает.

Лукашенко также считает, что Путин не будет держаться за власть и стремиться сохранить свой пост вплоть до 2036 года. "Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или президент, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко Белоруссия Дмитрий Гордон Владимир Путин

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