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Лукашенко заявил, что не готовит младшего сына Николая в преемники

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что он готовит своего младшего сына Николая в качестве возможного преемника на посту главы государства.

"Нет, Коля мой никогда, наверное, не будет президентом. Я не хочу", - заявил Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом президент Беларуси считает, что младший сын "особенный ребенок". "Таких в мире больше нет", - сказал он.

По мнению Лукашенко, "Господь наделил его нормальными мозгами", он интересуется химией и биологией, отлично знает английский язык. Кроме того, Николай "спортсмен хороший, прекрасно играет на пианино". И притом у него нет "мании величия".

Лукашенко также полагает, что его младший сын "оппозиционно настроенный молодой человек". "И, несмотря на то, что он еще молодой, он разбирается во всем. Ему лапшу на уши не повесишь. И очень критикует, если где-то мы неправильно поступаем", - добавил он.

Белоруссия Александр Лукашенко

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