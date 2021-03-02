Лукашенко снова отверг возможность трансфера власти в Белоруссии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что в стране не может быть трансфера власти. Его цитирует "БелТА".

"Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти", - сказал он.

Он добавил, что на недавних переговорах с президентом России в Сочи эта тема не обсуждалась, вопреки сообщениям некоторых СМИ. По его словам, это внутреннее дело Белоруссии, поэтому с Владимиром Путиным он об этом не говорил.

"Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас", - добавил белорусский лидер.

Летом 2020 года, после президентских выборов Лукашенко заявил, что готов поделиться полномочиями, но не под давлением улицы. Затем он пообещал это сделать в результате изменения Конституции.

13 ноября 2020 года он заявил, что поклялся выполнить волю народа: "Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет".

26 февраля 2021 года он заверил, что не передаст президентский пост сыну: "Ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня".