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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
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Вашингтон снял рекомендации для граждан не ездить за границу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в четверг снял рекомендации для жителей США избегать международных поездок из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"6 августа в тесной координации с Центром профилактики и контроля заболеваний США госдепартамент снял четвертый уровень рекомендаций по международным поездкам. В соответствии с нормами этого уровня, введенными 19 марта 2020 года, жителям рекомендовано избегать международных поездок по причине глобального влияния COVID-19", - говорится в заявлении представителя Госдепа.

В документе отмечается, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в одних странах и ухудшением в других госдепартамент США возвращается к системе уровней рекомендаций по поездкам - с первого по четвертый - для конкретных стран. Это, по мнению американского внешнеполитического ведомства, обеспечит путешествующих подробной информацией о ситуации с пандемией в разных странах и поможет принять верные решения по совершению поездок.

"Мы продолжаем рекомендовать жителям США проявлять осторожность во время путешествий за границу по причине непредсказуемого характера пандемии", - подчеркнули в Госдепе.

США коронавирус

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