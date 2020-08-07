"Росатом" приступил к физпуску I блока Белорусской АЭС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Загрузка ядерного топлива началась на энергоблоке N1 Белорусской АЭС, сообщается в твиттере "Росатома".

"В 11:45 в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки", - сообщает госкорпорация.

"Республика Беларусь стала обладателем блока, построенного по самым современным технологиям поколения 3+. Референтность этой технологии уже подтверждена эксплуатацией аналогичных энергоблоков на территории России. Они отвечают всем "постфукусимским" требованиям безопасности, все миссии МАГАТЭ признали их надежность. Для нас очень важно, что первый зарубежный блок ВВЭР-1200 мы построили именно в республике Беларусь, братской для нас стране", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, которого цитирует пресс-служба.

После загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень, 1% мощности. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

Энергоблок N1 Белорусской АЭС стал первым блоком новейшего поколения 3+, сооруженного по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один - на Ленинградской АЭС. В июле начались пусковые операции на четвертом аналогичном энергоблоке, также на Ленинградской АЭС.

"По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000, инновационный энергоблок поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность, - пояснил глава АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров, слова которого также приводятся в сообщении.

"Главной особенностью ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Так, все энергоблоки оснащены "ловушкой расплава" - устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения и без участия операторов. Кроме этого, мощность реакторной установки выросла на 20%, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза - с 30 до 60 лет - с возможностью продления еще на 20 лет", - рассказал Петров.

"Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года", - говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.

Белорусское ведомство напоминает, что в связи с запуском БелАЭС планируется почти на четверть сократить потребление природного газа в республике, годовой объем импорта которого составляет около 20 млрд кубометров. "Ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, замещать 4,5 млрд кубометров природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн. Проект откроет новые возможности для широкого внедрения передовых технологий в энергетике, промышленности, науке, медицине, образовании, станет стимулом для развития электротранспорта", - отмечается в сообщении Минэнерго.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Предполагается, что первый энергоблок выйдет на полную мощность в феврале 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").