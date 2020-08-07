"Росатом" собрался ввести второй блок БелАЭС в середине 2022 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Второй блок Белорусской АЭС будет сдан заказчику в 2022 году, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом" по операционному управлению Александр Локшин.

"По второму блоку работаем в графике. Он должен быть сдан заказчику в середине 2022 года", - сказал Локшин в пятницу после начала загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС. Его слова приводит госагентство БелТА.

По его словам, Росатом рассчитывает на продолжение сотрудничества с белорусскими специалистами после ввода АЭС. "Мы строим в мире много блоков, и уже в двух наших стройках участвуют белорусские специалисты - на Курской АЭС и "Руппур" в Бангладеш. Так что мы надеемся, что сотрудничество не прекратится с вводом в эксплуатацию белорусской станции", - сказал Локшин.