США потребовали конфискации у Коломойского недвижимости на $70 млн

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США 6 августа подало в Окружной суд Южного округа Флориды два гражданских иска о конфискации имущества, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из украинского ПриватБанка средств.

"В жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта и банк был национализирован", - говорится в пресс-релизе Минюста США.

Согласно документу, экс-владельцев Приватбанка обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя счета подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались.

Подозрения также прозвучали в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова - Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования. "Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около $70 млн", - говорится в релизе.

Согласно ему, подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США, а управление по международным делам Минюста оказало существенную помощь в расследовании.

В мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Среди ответчиков, в частности, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 (все в форме LLC) и Optima International of Miami, Inc.

Кроме того, в пресс-службе ПриватБанка "Интерфаксу" сообщили, что банк подал два дополненных исковых заявления к соответствующему судебному разбирательству, а также уточнили, что сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом дополнений составляет около $750 млн.