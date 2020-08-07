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В Белоруссии задержали трех журналистов телеканала "Настоящее время"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В отеле "Минск" в столице Белоруссии задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка, сообщает в пятницу вечером телеканал.

"Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России", - говорится в сообщении.

Причина задержания на этот момент неизвестна.

"Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего времени" в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы", - говорится в сообщении.

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