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В Минске задержаны участники оппозиционного велопробега "солидарности"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На улицах Минска в пятницу вечером прошли задержания участников велопробега "солидарности". Мероприятие было организовано представителями белорусской оппозиции, сообщили правозащитники.

"Вечером 7 августа в Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск. Массовые задержания около 22 часов происходили на Академии наук и Площади Победы. Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами", - говорится в сообщении незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

Кроме того, СМИ информируют, что одного из задержанных в районе Академии наук забрала скорая помощь. Медикам передали его из автозака. Одна из задержанных девушек, по данным правозащитников, после задержания была доставлена в больницу с переломом руки.

Точное количество участников акции и задержанных не сообщается.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

Белоруссия Минск Весна

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