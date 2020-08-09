Президент Белоруссии поручил "разобраться" с порталом tut.by

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко критически высказался о работе крупнейшего в стране новостного портала TUT.BY.

"Все ваши сторонники тутбаевцы, свобода и прочие, вы мордобоя хотели, - сказал Лукашенко. - Вы что хотите пытаться свергнуть власть, оскорбить?".

"Ведите себя по закону", - подчеркнул президент.

7 августа министерство информации Белоруссии вынесло предупреждение порталу Tut.by. В ведомстве заявили, что предупреждение вынесено за распространение "недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам".

5 августа портал писал о том, какие нарушения зафиксировали наблюдатели, не попавшие в число избранных, которым позволено находиться на избирательных участках, в тексте был также комментарий ЦИК.