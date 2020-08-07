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Портал Tut.by получил предупреждение за статью о наблюдателе на выборах

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министерство информации Белоруссии вынесло предупреждение порталу Tut.by.

Официально озвученная причина – наблюдатель "не мог достоверно и в соответствии с законодательством обладать информацией".

"Министерство информации Беларуси 7 августа вынесло письменное предупреждение порталу Tut.by за распространение "недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте tut.by.

5 августа портал писал о том, какие нарушения зафиксировали наблюдатели, не попавшие в число избранных, которым позволено находиться на избирательных участках, в тексте был также комментарий ЦИК. Наблюдатель Александр Якубовский, аккредитованный на 19-й участок в поселке Смиловичи Червенского района, рассказал о своих подсчетах (по его данным, пришел 21 избиратель против указанных в протоколе 164), отметив, что на участке он находился с момента опечатывания урны и до конца дня.

"Мининформ счел информацию о времени нахождения наблюдателя на участке не соответствующей действительности", - отметили в СМИ.

Согласно белорусскому закону о СМИ, выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа госуправления, если издание не устранит нарушения, послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения, либо не доложит об этом в Мининформ. Срок исполнения, указанный в предупреждении, - 8 августа.

Решение о вынесении письменного предупреждения может быть в месячный срок обжаловано в судебном порядке. Tut.by c решением Мининформа не согласен. Решение об обжаловании еще не принято, но во избежание блокировки ресурса там пообещали внести изменения в текст статьи.

Белоруссия Tut.by

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